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【特大】ハルク 1/6 アベンジャーズ フィギュア
商品番号 D68410434717
商品名

【特大】ハルク 1/6 アベンジャーズ フィギュア
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 2,964 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セレクトショップで購入した特大ハルクです。大きさは約43センチ程あります。こちらは、ホットトイズ商品ではございません。付属品は、変えの手(写真1枚目足元)があります。ライトで艶ありに見えますが実物の質感はマットで艶なしです。1ヶ月ほど飾った後、暗所にて保管しておりました。頭、腕、足が可動します。梱包済みなので、即日発送させていただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。
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