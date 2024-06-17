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- 【特大】ハルク 1/6 アベンジャーズ フィギュア
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商品詳細
セレクトショップで購入した特大ハルクです。大きさは約43センチ程あります。こちらは、ホットトイズ商品ではございません。付属品は、変えの手(写真1枚目足元)があります。ライトで艶ありに見えますが実物の質感はマットで艶なしです。1ヶ月ほど飾った後、暗所にて保管しておりました。頭、腕、足が可動します。梱包済みなので、即日発送させていただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/traverse434526.html
http://narcologia.ru/goods/septet288419.html
http://narcologia.ru/goods/protein738134.html
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