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ゼンオンミュージックベル20音+2音 お値下げしました。
商品番号 C91033786655
商品名

ゼンオンミュージックベル20音+2音 お値下げしました。
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【型番】CBR-20【状態】目立った傷や汚れもなく綺麗な状態です。説明書はありません。【商品説明】20音セット+2音タッチして音を出せるカバーが2つあります。あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。
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