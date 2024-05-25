井上公三セリグラフ『ほうずき』直筆サイン付き＆作品集本セット

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2023年最新】井上公三 シルクスクリーンの人気アイテム - メルカリ

井上公三氏のセリグラフ(シルクスクリーン版画)額と、氏の作品集をセットで。額専用紙箱付き。作品名…『ほうずき』額サイズ…40✖️40㌢下方に作者による鉛筆サイン書きあり。作品だけで市場価格は66000円〜でした。黒地に真っ赤なほうずきが一つ。シックでどんなお部屋にも合いそうです。ぜひ作品集と一緒に眺めてお楽しみください。#井上公三#セリグラフ#シルクスクリーン形式···額縁入り種類···シルクスクリーン