抱き枕カバー S−261

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グッズ種類...その他コレクション整理の為出品致しますサイズ約90cm×40cm両面印刷トリコット素材掲載写真は実際の商品になりますイメージ画像と比較されてみて下さいご購入から発送まで迅速に対応させていただきますゆうゆうメルカリ便も対応可能ですご購入前にご連絡くださいお値引きにも考慮致しますご質問等承ります