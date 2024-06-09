

茶道具•煎茶茶碗•龍耳米造•手描き•九谷焼•レトロ•アンティーク- 茶道具•煎茶茶碗•龍耳米造•手描き•九谷焼•レトロ•アンティーク-



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九谷焼 加賀九谷 湯呑 煎茶碗 小鉢 桜 人物図 色絵金彩 赤絵 大正昭和 ... 九谷焼 加賀九谷 湯呑 煎茶碗 小鉢 桜 人物図 色絵金彩 赤絵 大正昭和 ...



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九谷湯呑茶碗Φ7.7cm高さ4cm龍骨董品アンティーク色絵茶器茶道具 ... 九谷湯呑茶碗Φ7.7cm高さ4cm龍骨董品アンティーク色絵茶器茶道具 ...



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木菟侍』白唐津茶碗 遠州好み 岩岳系帆柱窯 斑唐津 高取焼 上野焼 www ... 木菟侍』白唐津茶碗 遠州好み 岩岳系帆柱窯 斑唐津 高取焼 上野焼 www ...

•龍耳米造作の煎茶碗になります•桐箱付きですが箱書きは無しです•40年位前に使用してた中古品です。目立ったヒビや欠けは見当たりませんレトロ品としてのご理解をお願い致します。。•10枚の写真が全てとなります:⁠^⁠✩この茶器の素晴らしさ私には分かりかねます。目利きの方にぜひ❢❢☆気に入って下さった方に送料込み匿名配送メルカリ便で、送らせて頂きます(⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)(最後まで見て頂き 有難うございます)#九谷焼#アンティーク#昭和レトロ#色絵