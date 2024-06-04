美品 キャリー リュック ペットパラダイス

用品の種類···キャリーバッグ・カート用品使わなくてなってしまったので出品致します。リュックとして後ろに背負うこともでき、乗せてから胸で抱えてキャリーとして、持ち歩くことも出来ます。サイズ：縦：最大約38cm横：約32m奥行：約20cm使用後自宅の洗濯機で洗濯してから保管してあります。衛生状態も良いです。梱包の際に圧縮する場合がございます。畳みジワなどご理解いただけますよう宜しくお願い致します。#ペット用品#リュック#犬#猫#小動物#キャリー#ペットカート#避難用品



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