

クリーン牡蠣殻（かきがら）10殻 関連:PSBクロレラ好相性N 【驚きの ...



クリーン牡蠣殻（かきがら）10殻 関連:PSBクロレラ好相性N-



クリーン牡蠣殻（かきがら）10殻 関連:PSBクロレラ好相性N-



クリーン牡蠣殻（かきがら）10殻 関連:PSBクロレラ好相性N 【驚きの ...



クリーン牡蠣殻（かきがら）10殻 関連:PSBクロレラ好相性N 【驚きの ...



クリーン牡蠣殻（かきがら）10殻 関連:PSBクロレラ好相性N 【驚きの ...



JChere mercari Proxy Service: 特濃 PSB光合成細菌 1.0L 関連:めだか ...



クリーン牡蠣殻（かきがら）10殻 関連:PSBクロレラ好相性N-



クリーン牡蠣殻（かきがら）10殻 関連:PSBクロレラ好相性N-



和香 除菌済クリーン 牡蠣殻 かきがら 5袋 水槽 ろ材 アクアリウム メダカ 水質安定 水質浄化 PH



JChere mercari Proxy Service: 特濃 PSB光合成細菌 1.0L 関連:めだか ...



和香 除菌済クリーン 牡蠣殻 かきがら 5袋 水槽 ろ材 アクアリウム メダカ 水質安定 水質浄化 PH



すぐ使える クリーン牡蠣殻 かきがら PSBクロレラ好相性D 10殻



JChere mercari Proxy Service: 特濃 PSB光合成細菌 1.0L 関連:めだか ...



海外最新 和香 水槽 ろ材 牡蠣殻 かきがら 5袋 アクアリウム メダカ ...

#和香 ←他の出品はこちら【効果】・メダカ、金魚、貝類等の好む中性から弱アルカリ性（PH約7～9）に近づけ、成長繁殖を促します。・バクテリアの繁殖巣として生物濾過の効果があり水質安定します。・レッドラムズホーン、石巻貝等の貝類には殻の成長を促します。【出品内容】・除菌洗浄済み牡蠣殻・牡蠣殻の使用説明書※水洗い後そのまま水槽、濾過槽に投入できます。※10cm-15cmサイズの使いやすい牡蠣をご用意しました。※水槽に直接入れてもOK。【サイズ】下記数量の出品をしております。ご使用量に合わせてお求めください。【未粉砕クリーン牡蠣殻】・10殻入り飼育水約60～120リットル（60cm～90cm水槽用）・20殻入り飼育水約120～150リットル分（120cmスリム水槽用）【粉砕済クリーン牡蠣殻（ネット入り）】・5袋入り飼育水約60～120リットル（60cm～90cm水槽用）・10袋入り飼育水約120～150リットル分（120cmスリム水槽用）・20袋入り飼育水約240～300リットル分（120cm水槽用）【安全な原材料】・国内産の養殖牡蠣の殻を使用。・食用の牡蠣の殻ですので安心。・サルモネラ菌検査済み。【使用方法・注意】・水槽に投入の際は水洗い後、10L～20Lを目安に一袋程度から投入ください。急激なPH変化を防ぐため初回は少なめに様子を見ながらの投入がオススメです。・使用環境によりPH上昇でアンモニア濃度を上がりやすくなることが知られています。水換えをあまりしていない水量の少ない水槽へのご使用はご注意ください。#和香 ←他の出品はこちら#魚飼育用#ろ材#めだか#熱帯魚#金魚#貝#カキガラ#バクテリア#中和#PH