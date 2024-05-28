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スコッチウイスキー　ブルーハンガー　3st
商品番号 D75276590536
商品名

スコッチウイスキー　ブルーハンガー　3st
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 21,056 円
在庫状況 あり

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商品詳細

終売品　BLUEHANGER3st•自宅の冷暗所に長期間保管していた商品です。素人保管ですので経年劣化による痛みや傷がありますので画像にて確認してください。•新品未開栓ですが古酒ですので澱や沈澱物が生じる事があります。ご理解頂ける方のみご検討ください。•追加の画像等が見たい方はコメント下さい。リサイクル段ボールに入れて発送致します。•返品等は受け付けしていませんのでご了承ください。一本あたりの容量···500〜749ml保管期間20年程度
http://narcologia.ru/goods/Addict686318.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford855673.html
http://narcologia.ru/goods/smear801504.html

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