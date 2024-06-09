ミニチュアダックスフンド用 10歳以上 ふっくら ペットフード

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商品詳細
購入前コメントお願いします#ユニ・チャームペット#ミニチュアダックスフンド用#10歳以上#ふっくら#ミニチュアダックス#ペットフード#小分けパック#1袋に#小袋6袋小分けのため新鮮長持ち前はコーナンに売ってたのになかなか最近売ってません…体調を壊して病院用のフードしかNGとなったため出品1つ後ろにコーナンのテープ貼ってあります#フードの種類#総合栄養食#ペットの種類#犬#新品#賞味期限2024年3月が2個、2024年2月が1つの合計#3つ#セット
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