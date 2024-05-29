RIMARK リムアーク　PO ブラウン　プルオーバー

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商品詳細
RIM.ARK(リムアーク)のBoxshapedPO（460DAL30-0750）。滑らかなテクスチャーに暖かみのある微起毛が肌触り抜群なフラノ素材を使用。ボックスシルエットに高めのネックや大きめのフラップポケットが柔らかい雰囲気をスマートな印象に仕上げ、若干短めの着丈が全体をコンパクトにスタイルアップさせてくれます。ポリエステル49%レーヨン36%アクリル13%ポリウレタン2%フリーサイズ美品です。リムアークステュディオスシェルターオリジナルマウジーmoussyRIMARKエンフォルドアメリヴィンテージSLYスタニングルアーカラー···ブラウン
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