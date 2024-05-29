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RIMARK リムアーク　PO ブラウン　プルオーバー
商品番号 H26505179560
商品名

RIMARK リムアーク　PO ブラウン　プルオーバー
ブランド名 リムアーク
特別価格 税込 3,305 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RIM.ARK(リムアーク)のBoxshapedPO（460DAL30-0750）。滑らかなテクスチャーに暖かみのある微起毛が肌触り抜群なフラノ素材を使用。ボックスシルエットに高めのネックや大きめのフラップポケットが柔らかい雰囲気をスマートな印象に仕上げ、若干短めの着丈が全体をコンパクトにスタイルアップさせてくれます。ポリエステル49%レーヨン36%アクリル13%ポリウレタン2%フリーサイズ美品です。リムアークステュディオスシェルターオリジナルマウジーmoussyRIMARKエンフォルドアメリヴィンテージSLYスタニングルアーカラー···ブラウン
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