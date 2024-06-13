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PETIT BATEAU ハートプリントTシャツ プチバトー
商品番号 Q41887858563
商品名

PETIT BATEAU ハートプリントTシャツ プチバトー
ブランド名 プチバトー
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品です。今年のデザインでトリコロールのハート柄が可愛いTシャツです！サイズはXSです★値下げは不可になります。
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