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- 11SS ISSEY MIYAKE スパンコール tシャツ 白 レディース 2
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商品詳細
商品名:2011SSイッセイミヤケスパンコールTeeサイズ:2肩幅37cm身幅43cm着丈60cm袖丈13cm状態:目立った傷や汚れはございません。説明:オバケ柄にスパンコールが施された変形tシャツオバケ型に裾がデザインされていますイッセイミヤケisseymiyakeスパンコールtシャツ白レディース
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