★美品★ RED CARD インディゴデニム 23インチ

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沢山ある商品の中からご覧下さり有難うございます！！日本のデニムブランド「REDCARD」のデニムです。シンプルな型なので、流行り廃り気にせず長く穿いて頂けると思います。■サイズ:23■モデル：27510■カラー：インディゴ■素材:綿98%、ポリウレタン2%■採寸：ウエスト／78㎝股上／24㎝股下／70㎝ 裾幅／19×2㎝※あくまで素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。■綺麗な状態ですが、あくまでused品であり自宅保管となりますので、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。■商品の返品はご遠慮願います。■価格交渉にはご対応できかねます。■コメントのやり取り中でありましても、即決の方優先とさせて頂きます。■ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問下さいね。※上記の点をご納得・ご理解のうえご購入お願いいたします。デニム加工...なし股上...レギュラー季節感...春、夏、秋、冬カラー...ブルー丈...フルレングス