MICHAEL KORS マイケルコース　ショルダーバッグ　レザー 小さめバッグ

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★マイケルコース MichaelKorsショルダーバッグ★ポイント★可愛いスクエアタイプのショルダーバッグ。キルティングデザインで可愛さもあり、ブランドさながらの高級感もあるバランスの良いバッグです。大きさもスマホやお財布も綺麗に収まりますし、他の小物類もまだまだは入ります。カラーもスタイルを選ばないので日常のマストユーズになる事間違いなしです♪☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★カラー:ブラック ゴールドロゴ★サイズ:約W20マチ7H12ベルト120cm★開閉:ツインファスナー外ポケット1、内ポケット1、カード入れ3☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★状態底面にほんの少しのスレはございますが、角スレなどはありません。その他は全体的に綺麗です。コンディションにつきましては写真をご覧ください。可能な限り詳細を掲げております。また、気になる点がございましたらお気軽にコメント下さいませ。☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★匿名配送にて毎日発送中～★保障、匿名性が確保されたメルカリ便で発送致します。★即購入大歓迎です♪★商品はAACD加盟店にて鑑定済みの正規品です〜★安心してご検討ください♪★フォロー割5%割引実施中★フォローしていただいた方、フォロー中の方その旨コメント頂けますと５％お値下げ致します。★他出品一覧は下記タグから。#yumeminato↑出品商品一覧ページ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆●ご注意点～★割引につきまして、すでにフォロー頂いている方もその旨コメントくださいませ。必ずご購入前にコメントくださいませm(__)m★良品ではございますが、中古品になります。コンディションにつきましては、主観によるものもごさいますので、神経質な方はご購入をお控え下さいませm(__)m☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ご覧いただきありがとうございました。全て検品済みで状態の良いブランドアパレルのみを販売させて頂いております。全て一点ものですのでお早めにご検討いただけますと幸いです(^^)