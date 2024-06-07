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MICHAELKORS ショルダーバッグ
商品番号 P82555858457
商品名

MICHAELKORS ショルダーバッグ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入してから数回使用しました。写真にある通り金属部分のスレ、剥がれがありますがよく見ないとわからないような部分です。革の部分は特に汚れもなく状態はいいです。#MK#マイケルコース　#ショルダーバッグ　#ブランドバッグ
http://narcologia.ru/goods/organization979562.html
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