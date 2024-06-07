MICHAELKORS ショルダーバッグ

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商品詳細
購入してから数回使用しました。写真にある通り金属部分のスレ、剥がれがありますがよく見ないとわからないような部分です。革の部分は特に汚れもなく状態はいいです。#MK#マイケルコース #ショルダーバッグ #ブランドバッグ
http://narcologia.ru/goods/organization979562.html
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