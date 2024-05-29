★極美品★ナノ・ユニバース　かごバッグ

※ ご購入の意志のない方の「いいね」はご遠慮ください。 ★★【失礼な冷やかしコメントはブロック致します。】★★*:*・∴・*:*・∴・*:*・∴・*:*・∴・*:*・∴・*:*・∴・*:*・∴・ナノ・ユニバース スクエアかごバッグ定価 8,800円夏用に購入しましたが、使う機会がないのでお譲り致します。使うために購入しましたので、タグは切ってありません。ショルダーは、夏の暑さのせいか、少しペタペタとしたさわり心地です。バッグは、ご覧のとおりかちっとしており、形は崩れません。雑材のかごバッグのため、はじめから毛羽立ちがあります。一度、中身を入れて家の中で持ってみただけです。商品の状態にご理解くださいます方にお譲り致します。手数料、送料が高いのでお値下げはご遠慮くださいませ。



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