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商品詳細
今季の商品で、10月に購入致しました。下着の上から試着しましたが、ちょっとサイズが合わなかったので出品致します。完売中で、現在予約販売で12月上旬まで手に入らないそうなので、お探しの方いかがですか？紐も細くてお洒落ですし、胸元も開かないのでカーディガンの下に1枚でも着やすいと思います(^^)試着のみですが、タグは外してしまいましたし、一応自宅保管、中古品なので神経質な方はご遠慮ください。定価¥7150カップ付きキャミ リブキャミ柄・デザイン···無地カラー···ホワイトカップ···カップあり
http://narcologia.ru/goods/composite432354.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate969548.html
http://narcologia.ru/goods/waveform338217.html
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追加予約】ロングテレコパット付きキャミ | [公式]バビロン（BABYLONE ...
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