美品★ZUCCa ワイドシャツ

ズッカの白シャツ。袖はかなりの幅広となっています。後ろ身頃の両裾にボタンが付いており、ウエストを絞ってジャケットの様に着る事が出来ます。目立つ汚れ無し。襟ぐり綺麗です。着丈:62cm身幅:59cm透け感：あり生地の厚さ：普通裏地：無し伸縮性：なしなお、Used品で有る事と商品説明は主観が入っている事のご理解をお願いします。他の出品は下記でご覧下さい。#Mint★ZUCCaELENDEEKTomorrowlandgraphpapercommedesgarconsGANRYUyohjiyamamotodoublestandardclothingSov.togaISSEYMIYAKEHYKEA.P.C.ELINbeautifulpeopleJohnLawrenceSullivanTODAYFULmartinmargielamm6YUNIKBFATONAcnestudiossacaiYAECAMHLzuccabeamsshipsunitedarrowsIENAHYKECLANEstylemixerTOGAPULLAMARNIjournalstandardRonhermanAURALEEオーラリーENFOLDドゥーズィエムクラスアパルトモンRHCMSGMマルジェラ6rokuUN3D.URBANRESERCHIENA45rpmベアズリーUnitedtokyoPublictokyoETREtokyoperverzeドリスヴァンノッテンireneAKIRANAKAnoirkeininomiyaLIMIfuemamekurogouchitotemeuhrMARNIイザベルマランthereracsnagonstansサマーシャツサマーブラウス大人可愛い美品完売品レア



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