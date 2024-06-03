ディスコート * フクレジャガードキャミソール

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柄・デザイン···無地ディスコートのフクレジャガードキャミソールです。色…ブラック試着のみ、タグなしです。予約購入で届きました。とっても可愛いのですがあまり似合わなかったので綺麗なうちに出品します。ちなみに公式サイトでは予約販売でお届けは8月下旬だそうです。早めに欲しい方いかがでしょうか？発送時の畳じわはご了承ください。discoatカラー···ブラック