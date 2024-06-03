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6 (ROKU) SHIRT KNIT ニット
商品番号 V28590003751
商品名

6 (ROKU) SHIRT KNIT ニット
ブランド名 ロクビューティアンドユースユナイテッドアローズ
特別価格 税込 3,119 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます☺︎︎お色味は1枚目の方が実物に近いです。フリーサイズ数回着用目立つ汚れ等なくまだまだきていだけるかとおもいます。中古品、自宅保管のものになるためご理解頂ける方に。完璧をお求めの方はお控えくださいプロフィールお読み頂けると幸いです。
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