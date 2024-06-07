【美品】トリーバーチ 2way ショルダーバッグ アマンダ レザー A4収納可

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トリーバーチのアマンダです。ハンドバッグ、ショルダーバッグとしても利用できます。収納力もあるバッグなので、非常に使い勝手の良いお品物です。⭐️ブランドトリーバーチ ToryBurch⭐️カラーブラック ゴールド黒色 金色⭐️素材レザー 本革⭐️付属品ショルダーベルト、ロゴ入り保存袋⭐️サイズ縦 20cm横 28.5cmマチ 14cmショルダー 110cmハンドル 32cm⚠素人寸法のため若干の誤差はご了承ください。⭐️状態内側に汚れがありますが、外側は目立った傷や汚れの無い美品になります。状態の判断は出品者の主観になります。写真をご確認下さい。⭐️購入元国内専門店にて購入しました配送⭐️通常は1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合等で遅れる事もございますのでご承知下さい。⭐️アイテムブランド セレクト エレガンス ガーリートリーバーチ ハンドバッグ ショルダーバッグ 2wayレザー ブラック 黒 ショルダー紐 ゴールド金具カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革バッグサイズ···A4サイズ収納可98