D4376Q◾️新品 フェラガモ ガンチーニ ショルダー　ストラップ

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商品詳細
◎ご覧頂き、ありがとうございます。◎フォロー割等のお得なお値引き情報は、プロフィールをご覧下さい。◎出品商品は、ブランド直営店、もしくはブランドショップで購入した物で、全て鑑定済の正規品になります。ご安心してお求め下さい。【ブランド名】SalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモ#Konokonokono出品小物→他にも出品しております。【コンディション】■ランク《N》※ランクの詳細については、プロフィールをご覧下さい。｛備考・ダメージ詳細など｝新品・未使用・自宅保管品【商品詳細】■カラー／ブラック■素材／レザー■実寸サイズ※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さいショルダー最大の長さ約107ｃｍ（長さ調整可能）
http://narcologia.ru/goods/encourage191972.html
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