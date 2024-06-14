希少！ keisuke kanda 毛糸 のジャージ ネイビー

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ケイスケカンダの毛糸のジャージ下です！サイズ表記なし平置き採寸ゴムウエスト30㎝〜股上29㎝股下68.5㎝ヒップ50.5㎝もも幅29.5㎝裾幅18㎝keisukekandaの大人気アイテム、ジャージ下のご紹介です！シンプルなネイビーカラーのトラックパンツですが、3ラインが毛糸になっている、keisukekandならではのスペシャルな1着☆ストレートで、少々ゆったりとしたシルエットですꕥ伸縮性もありますので履き心地も抜群☆着用時のラインもとても綺麗です！ゆったりめのTシャツやパーカーとの相性も良く、万能なアイテム間違いなしꕥユニセックスで着用可能です。お馴染みの象のワッペン付き。keisukekandaがお好きな方にはたまらない1着かと思います！お探しだった方、この機会に是非◡̈⃝全体的に若干の着用感はございます。目立った傷や汚れも見当たらず、綺麗な状態ですが、上記の状態と、中古usedのアイテムということ、自宅保管ということをご理解いただける方のご購入をお願い致します。※自宅暗所にて畳んで保存袋に入れ保管しております！なかなか出回らない、keisukekandaの毛糸のジャージ！この機会をお見逃しなく！その他にもkeisukekandaのアイテムや、希少な完売アイテム、メンズレディースアイテム、カジュアルブランド、モード系ドメスティックブランド、インポート、リメイクブランド、1点もののレアアイテム、スポーツアウトドアブランド、80s90sヴィンテージ古着、アメカジレトロアイテム、スニーカー、アクセサリー、服飾雑貨、バッグなど多数商品を取り揃えて出品したらおりますのでそちらも合わせてご覧ください☆