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【真作】完/湖畔春雪図/雪景漁舟図/掛軸/名家伝来/AD-335
商品番号 S25488029165
商品名

【真作】完/湖畔春雪図/雪景漁舟図/掛軸/名家伝来/AD-335
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 3,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】完【作品状態】本紙は紙本肉筆です。　本紙は全体に多数の糊シミあります。表装はもみ紙表装で多少の糊シミあります。　　　杉共箱付　　　　軸丈　縦　209㎝×幅　40㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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【真作】完/湖畔春雪図/雪景漁舟図/掛軸/名家伝来/AD-335
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