【美品】Ryuryu 千鳥柄コート

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1度のみの着用なので美品ですが元々毛羽立って見えるような生地ですので気になる方はご遠慮下さい。サイズM丈76cm(157cmで膝やや上くらいでした)色白✕黒両サイドにポケットあり袖のファーはラビットファーです。(取り外し可能)生地はやや厚みがあります。Aラインコート/襟付きコート/rady/デイライル/ダチュラ/ギャル系/韓国/夢展望/bobon21/grl/派手好きな方にもオススメ