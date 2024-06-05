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【未使用】ミンク　ティペット＆カフス　原皮Foxey
商品番号 K65985952504
商品名

【未使用】ミンク　ティペット＆カフス　原皮Foxey
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 11,094 円
在庫状況 あり

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商品詳細

染のミンクのティペットとカフスのセット内張りの生地も素敵リメイク製品ではなく、新品の原皮からのオーダー品です購入価格：20万円原皮はFoxey※証明書等はありません［サイズ］ティペット長さ:約94cm×幅:約15cmカフス高さ:約10cn×幅:約12,5cm(内側:約9,5cm)
http://narcologia.ru/goods/reproduce408255.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate606777.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate42048.html
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