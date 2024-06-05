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商品詳細
染のミンクのティペットとカフスのセット内張りの生地も素敵リメイク製品ではなく、新品の原皮からのオーダー品です購入価格：20万円原皮はFoxey※証明書等はありません［サイズ］ティペット長さ:約94cm×幅:約15cmカフス高さ:約10cn×幅:約12,5cm(内側:約9,5cm)
http://narcologia.ru/goods/reproduce408255.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate606777.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate42048.html
未使用】ミンク ティペット＆カフス 原皮Foxey-
未使用】ミンク ティペット＆カフス 原皮Foxey - マフラー/ショール
未使用】ミンク ティペット＆カフス 原皮Foxey-
FOXEY フォクシー ティペット マフラー ミンクウォーム ストール スモーキーピンク カシミヤＸミンク 37459 新品未使用
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