【新品】トリーバーチ TORY BURCH人気三つ折り財布　レザー 55340

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カラー···グリーンToryBurchより人気の折り財布のご紹介【ブランド紹介】２００４年にNYのノリータ地区にショップをオープンして以降、瞬く間に有名女優やセレブなどのお洒落な顧客を増やし、まさに人気ブランドへと成長したToryBurch。若い世代からミセスまで、幅広い年代からも愛される人気のToryBurch。さりげないブランドロゴはシンプルなおしゃれを醸し、持つ人のセンスの良さを伺わせます。ミニマルなデザインで、男女とわず持つことの出来るこちらのデザインはとくに人気のひとしな。即購入、即発送も可能です。コメントお待ちしています。■カラー グリーン■仕様札入れ×1カードポケット×8オープンポケット×2小銭入れ×1■サイズ13cm×9.5cm■素材レザー■その他付属品 オリジナル化粧箱あり 少し汚れありこちら商品は、並行輸入品です掲載画像と実際の商品のお色はご覧頂くブラウザーなどの環境により多少、異なる場合がございますことをご理解下さい⚠必ずプロフィールもお読み下さいませ財布形/開け口···三つ折り