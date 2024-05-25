【新品未使用】PLST プラステ 長袖キュプラティアードブラウス ベージュM



PLST(プラステ)公式 | キュプラティアードブラウス 121308014



キュプラティアードブラウス



PLST - プラステ キュプラティアードブラウスの通販 by mimi's shop ...



プラステ PLST 美品 キュプラティアードブラウス フリル 121308014 ...



プラステキュプラティアードブラウス



キュプラティアードブラウス



プラステ PLST 美品 キュプラティアードブラウス フリル 121308014 ...



PLST♡キュプラティアードブラウス



PLST(プラステ)公式 | キュプラティアードブラウス 121308014



PLST♡キュプラティアードブラウス | フリマアプリ ラクマ



PLST(プラステ)公式 | キュプラティアードブラウス 121308014



プラステ PLST 21AW キュプラティアードブラウス 長袖 S ベージュ /MF ...



プラステ PLST 美品 キュプラティアードブラウス フリル 121308014 ...



美品 プラステ PLST キュプラティアードブラウス Ｍ ベージュ(プラステ ...



プラステ PLST 美品 キュプラティアードブラウス フリル 121308014 ...

■ブランド PLSTプラステ【参考】タグ表記価格 7,990円(税込)■タイプ ノーカラーブラウス ティアードブラウス■カラー ベージュ■サイズ:・表記サイズ M・実寸サイズ 着丈:約73cm 肩幅:約41cm 袖丈:約59cm 身幅:約47cm■素材 ポリエステル 56% レーヨン 28% キュプラ 16%■状態 新品タグ付きで傷や汚れはございませんが、あくまでも一度人の手に渡ったお品物でありますことご理解の上ご購入をお願い致します。Choma★ちょま★のレディースウェア一覧はこちらから↓#ちょまレディースウェア他の商品も沢山ございます。こちらから↓#Choma★ちょま★