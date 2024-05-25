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HUF × X-girl ポロシャツ
商品番号 G81288520622
商品名

HUF × X-girl ポロシャツ
ブランド名 ハフ
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···ボーダーカラー···ブルー袖丈···半袖季節感···春、夏、秋HUFとX-girlのコラボです。めちゃくちゃ可愛いです。短めのトップスです。着脱の際にメイクが襟の内側に付着して何度か洗濯をしておりますが取れません。こちら充分に注意してご覧ください。
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