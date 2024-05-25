HUF × X-girl ポロシャツ

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柄・デザイン···ボーダーカラー···ブルー袖丈···半袖季節感···春、夏、秋HUFとX-girlのコラボです。めちゃくちゃ可愛いです。短めのトップスです。着脱の際にメイクが襟の内側に付着して何度か洗濯をしておりますが取れません。こちら充分に注意してご覧ください。