シュリンク付き　トリプレットビート　ex ポケモンカード　box

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#ポケモン#ポケモンカード#ポケカ#トリプレットビート新品未使用 未開封ですが自宅保管ですのでご理解の上お買い求めくださいシュリンク付き1BOX値段は随時変更しておりますご了承ください値下げ不可ポケモンセンターの抽選で当たりましたが、バラ売りで欲しい物が手に入ったため出品しますすり替え防止、トラブル防止のため返品 交換 のご要望にはお応えできませんご不明点あればプロフィール確認後にコメントください