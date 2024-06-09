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シュリンク付き　トリプレットビート　ex ポケモンカード　box
商品番号 F24666198492
商品名

シュリンク付き　トリプレットビート　ex ポケモンカード　box
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ポケモン#ポケモンカード#ポケカ#トリプレットビート新品未使用　未開封ですが自宅保管ですのでご理解の上お買い求めくださいシュリンク付き1BOX値段は随時変更しておりますご了承ください値下げ不可ポケモンセンターの抽選で当たりましたが、バラ売りで欲しい物が手に入ったため出品しますすり替え防止、トラブル防止のため返品　交換　のご要望にはお応えできませんご不明点あればプロフィール確認後にコメントください
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