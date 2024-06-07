ハルメク　オリジナルブラウス

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秋冬コーデが垢抜け！50代のブラウス着こなし3例 | ハルメク暮らし



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1枚で品よく！50代60代の春のブラウスコーデ | ハルメク暮らし



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長袖ブラウスを味方に！夏の終わりの大人きれいコーデ | ハルメク暮らし



50代にオススメ！上品ブラウス・シャツコーデ | ハルメク暮らし

色···ブルーハルメク読者と作ったこだわりブラウスです。しわになりにくいそざいで、清潔感は満点！洗濯機okで毎日シャキッと。ハルメク4月号で大好評で、購入したのですが、サイズアウトで、泣く泣く出品しました。試着したのみですが、中古品としてだします。ハンガーにかけてましたがみおとしがありましたら、御免なさい。定価¥9990返品不可でお願い致します。発送は小さくしておくらせていただきますので、ご了承ください。