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ハルメク　オリジナルブラウス
商品番号 H97841765712
商品名

ハルメク　オリジナルブラウス
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 1,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色···ブルーハルメク読者と作ったこだわりブラウスです。しわになりにくいそざいで、清潔感は満点！洗濯機okで毎日シャキッと。ハルメク4月号で大好評で、購入したのですが、サイズアウトで、泣く泣く出品しました。試着したのみですが、中古品としてだします。ハンガーにかけてましたがみおとしがありましたら、御免なさい。定価¥9990返品不可でお願い致します。発送は小さくしておくらせていただきますので、ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/financier536960.html
http://narcologia.ru/goods/conception736057.html
http://narcologia.ru/goods/cotton809561.html
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