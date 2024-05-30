(新品)　Sサイズ　セオリー　ブラック半袖シャツ

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ご覧いただきありがとうございます。０１−１２０８２００−０５０−９０２テイスト・シーン···オフィスカジュアル、カジュアル、 〜表記サイズ〜S〜詳細・状態〜着用感・汚れなどなくきれいです。〜柄・デザイン〜無地前面 胸ポケット２つあり。横裾サイドカットあり。（画像ご参照ください。）〜平置き採寸〜バスト ：５０cm着丈 ：（前）６６cm（後）６９cm袖丈 ：１９cm（素人採寸の為、誤差はお許しください。）〜色〜黒詳しくは画像をご参照ください。（写真によっては多少見え方に違いはございます。）〜素材〜詳しくは画像をご参照ください。素材···表地：コットン(綿)１００％、ー注意事項ー●その他のサイトにも掲載しておりますので、急に出品を取りやめる可能性もございます。予めご了承ください。●出品商品は中古品、新品でも自宅保管商品です。マイナス面も含めて、状態確認をして表記しております。中古品は、素人検品のため、細かい汚れ、キズなどの見落としがある可能性がございます。その他何らかの見落としがあることをご理解の上ご入札ください。●お使いの環境や撮影状況によって色味の差異が生じることがございます。なるべく忠実な色味で撮影できるよう努めております。●採寸につきましては、伸ばし方や測り方で差異が出てくる場合がございます。大体のサイズ感とお考えいただくと幸いでございます。試着ができないネット通販の特性をご理解いただいた上でのご購入をお願い致します。●商品説明以外の付属品、専用箱、保存袋は付属いたしません。●ご入金の確認が出来次第、２〜３日以内で発送させて頂きます。土日祝は、対応出来かねる場合がございますので、予めご了承ください。#セオリー#半袖シャツ#シャツ