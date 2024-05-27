絶版希少!! レイモン・ペイネのリトグラフ♪♪

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☆ フランス人画家 レイモン・ペイネ リトグラフ 落葉のぬくもり 直筆 ... ☆ フランス人画家 レイモン・ペイネ リトグラフ 落葉のぬくもり 直筆 ...

コレクション整理の為に出品させて頂きます、600部の568番目の作品です、買い集めている間に間違えて同じ物を買っていた為に格安にて出品させて頂きます、額のサイズは縦約90.5㎝、横は約67.7㎝です、かなり古いリトグラフですが絵画には一切ダメージはありませんが額の一部に余り目立たない少しスレキズが有ります、ペイネが大好きでかなりのコレクション数が有りますので参考出品をしておりますのでそちらもご覧ください、ではよろしくお願いいたします。