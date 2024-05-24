ヴィンテージ 花柄 総柄シャツ ブラウス ポリシャツ ピンクベージュ レトロ

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✔️即購入大歓迎❗️✔️おまとめ買いがお得です❗️是非他の出品アイテムもご覧ください→#iori·boutique✓状態経年による使用感があり、着用には支障ない程度の多少のシミやダメージが見られる品【状態追記】襟タグの片方が破れかけています後ろに長めの傷が２ヶ所あり✓カラーピンク系ピンクベージュ ライトコーラル 赤みを帯びた肌色のようなピンク色マルチカラー✓表記サイズM✓実寸サイズ(平置き採寸単位：cm)着丈：59.5肩幅：34.5身幅：54袖丈：52※多少の誤差あり✓素材ポリエステル一般的な厚さのつるっとした素材です。裏地✕/透け感✕/伸縮性✕/光沢感✕✓参考情報着脱方法は前ボタンです。肩パッドなし✓品名日本製花柄総柄ブラウスシャツヴィンテージ好配色ビンテージ大人可愛い大人気昭和レトロ流行お洒落クラシカルヨーロピアンアメリカンユーズドレトロVINTAGEVintageusedold希少一点物好配色個性的個性派年代物当時物モダンロキエグリモワールサンタモニカフラワー高円寺下北沢中目黒代官山吉祥寺古着屋古着女子◉古着のため、しみや傷等を見落とす場合がございます。ご了承くださいませ。◉USEDの範囲内と判断した細かなものにつきましては説明を省いている場合がございます。また年代物の場合、目には見えない経年変化や生地の劣化等がある可能性がございます。◉古着、ヴィンテージになりますので、多少のシワ、キズ汚れ、特有の匂いなどはあらかじめご了承ください。◉色名・状態に関しては出品者の主観で判断しておりますので、何卒ご了承ください。◉画像と実物のお色に多少の相違がある場合がございます。 ◉包装は簡単なものになります。リサイクル資材を利用します。圧縮して梱包する事もあります。発送の際の畳じわ、配達時の型崩れ等など、ご理解のほどよろしくお願いいたします。◉配送方法を予告なく変更する事があります。是非他の出品アイテムもご覧ください→#iori·boutique767