Dior 良品 クレール ディー リュヌ パール GP ネックレス ディオール

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商品詳細
クリスチャンディオールネックレス長さ約24.5cm(写真7枚目参照ください。)＊付属品は写真1枚目(箱、布袋、冊子)再度クリーニングしてから発送いたします。⭐︎主な購入先⭐︎古物業者間オークションAACD加盟社質店、正規店＊中古品になりますので、ご理解いただける方のご購入をお待ちいたしております(¨̮)⭐その他、質問等ございましたら、お気軽にコメントお待ちしております。プロフィールの確認もお願いいたします⭐
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