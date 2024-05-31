

ペンダント 風音をつけはじめました。 | 魂と一緒に氣づいて愛を育んで ...



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護りのペンダント《風音》の使用法など｜WADATSUMI



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風音Ⅱーかざねゴールド［護りのペンダント］ – ワダツミ公式ONLINE STORE

風の時代、軽やかに風にのるために、カルマを外すお役目をもつ護りのペンダント「風音Ⅱ」定価43,000円（税込）ペンダントヘッド：ステンレス（実寸約3.8㎝、重さ約12g）/チェーン：ステンレス60cm◉風音Ⅱのチェーンのダルマの部分に神代文字が刻印されています。この神代文字は、サイという器にゆらぎを起こすためのものとなります。ゆらぎが起こることによって、ビジョンの扉を開くための振動を入れています。桜の花びらが自然と散るように、カルマがハラハラと外れてゆきます。そのことから、「揺るがない軸（光の基軸）」が浮上します。風音を身につけることで、ペンダントヘッドの中に入っている696那由多のオイルの波動と共鳴することができます。必要な方にお譲りいたします。数回使用しています。ご理解ある方にご購入いただけたらと思います。