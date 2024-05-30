【現行型】FURLA パイパー L ホワイト レザー ハンドバッグ 2way

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ご覧頂きありがとうございます。以下が商品の詳細です。●サイズ（cm）横34cm高さ30cm幅15cm●状態特に目立ったダメージ等見られず、まだまだ使って頂けるキレイな状態です。自宅保管しておりましたので、神経質な方は購入を控えて下さい。●購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）鑑定済み商品です。●その他商品はできるだけコンパクトに梱包させていただきますので、ご了承下さいませ。喫煙者、ペットはおりません。梱包は簡易的なもので発送させて頂きます。何かご質問ありましたら、お気軽にコメントください。よろしくお願いします。