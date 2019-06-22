COACH コーチバッグ　2way パイソン柄

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商品詳細
パイソン柄の持ち手がアクセントになっている、コーチのハンドバッグです。正面はブラック、サイドのマチ部分がホワイトカラーです。収納力もたっぷりあります。三井アウトレットパークで定価10万円のものを60%引きで4万円ほどで購入しました。5回ほど使用したと思います。サイズ幅36×高25×マチ15(下部)3(上部)外ポケット2、内ポケット2(ファスナーありは1ヶ所)素材···レザー(本革)
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