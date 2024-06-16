Charles \u0026 keith バック

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CHARLES&KEITH チャールズアンドキース バック- CHARLES&KEITH チャールズアンドキース バック-

素材···綿(キャンバス/帆布)カラー···ベージュ新品です現在ネットでは再入荷待ちです。印象的なフォルムやフラップ付きの上品デザインが存在感を放つトラペーズバッグ。底マチもあり、ペットボトルや折り畳み傘が収納できる実用性のあるサイズ感でご用意しました。ベーシックで洗練されたデザインがオンオフ問わず幅広くご活躍いただけるポイント。バッグチャームやスカーフアレンジで、今シーズンらしいスタイルをお楽しみいただくのもお勧めです。コーディネートの主役としても映える注目のトートバッグを、是非お見逃しなく。商品番号：CH1328AW16278ブランド商品番号：CK2-50270434Cognac色：Cognac（ブラウン）持ち手の高さ(cm)：10.0cm重さ：830.0g表素材：合成皮革