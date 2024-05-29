天然パライバトルマリン ダイヤ　プラチナペンダントネックレス　鑑別書、分析付

CuO1.09Pt900×Pt850【品名】ペンダントネックレス 【石種】天然パライバトルマリン 天然ダイヤモンド【素材】プラチナ Pt900Pt850 トップPt900チェーンPt850【石サイズ】パライバ 0.12ct刻印ありダイヤ0.15ct刻印あり【ペンダントサイズサイズ】約12.1㎜×6.2㎜【チェーン長さ】約40㎝【重量】2.6g【付属品】鑑別書、分析報告書胴の含有率が1.09%となりますので、おそらくブラジル産かと思いますが、産地を保証するものではございませんので、ご了承下さい。色鮮やかで爽やか、涼しげな色味のネオンブルーパライバトルマリンです。パライバトルマリンのインクルージョンも少なめでクリアで透明感ある石となります。小粒ですが輝きも良好です。ダイヤのグレードも申し分ありません。近年、その希少価値を高め、資産価値も上がり手に入れるのが難しくなりつつある宝石のパライバトルマリンを是非この機会にいかがですか？さり気なく使えるサイズで、からフォーマルまで幅広く対応してくれます。鑑別書、分析付きで安心してご購入頂けると思います。出品物の購入場所は百貨店・正規店・中古ブランドショップ・質屋・古物市場等で購入したものとなります。ご安心下さいませ。様々な角度から画像を撮影していますが、色石は実物と撮影した物と多少違って写る場合がありますが、ご理解頂ける方のみ、ご購入下さい。拡大して写真を撮っていますが、写りきらないキズ等ある場合がございます。ご不安な方はご遠慮下さい。すり替え防止の為、配送前に商品画像、動画は残して配送させて頂きます。 その他ご質問等ございましたら、購入前にお気軽にお問い合わせ下さい。#パライバトルマリン#パライバトルマリンブラジル#パライバトルマリンブラジル産#プラチナネックレス#ダイヤネックレス材質···プラチナ



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