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ローズクォーツ ? ネックレス シルバー 925 ネックレス 天然石 ピンク 石
商品番号 F35023979596
商品名

ローズクォーツ ? ネックレス シルバー 925 ネックレス 天然石 ピンク 石
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 2,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビンテージのローズクォーツみたいな石のネックレスです。金具はうっすらと925らしき刻印が入っているように見えます。スレキズ、ネックレスの紐に若干伸びあります。長さ39cmお取り置きには対応しておりません。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/evaporation911524.html
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