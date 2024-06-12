ローズクォーツ ? ネックレス シルバー 925 ネックレス 天然石 ピンク 石

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商品詳細
ビンテージのローズクォーツみたいな石のネックレスです。金具はうっすらと925らしき刻印が入っているように見えます。スレキズ、ネックレスの紐に若干伸びあります。長さ39cmお取り置きには対応しておりません。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/evaporation911524.html
http://narcologia.ru/goods/message209327.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate352377.html
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