着用1回のみ☆ポンチジップワンピースROPE' ロペ 長袖ワンピース

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フロントポケットにあしらったジップ使いが目を引く、シンプルな中にも個性を添えてくれるワンピース。素肌に馴染む優しい肌当たりで着心地の良い、ボディラインにすっと沿うシルエットで、女性らしさも高めてくれる優秀アイテム。バックフロントでファスナー開き。裏地付きなので透ける心配もナシ◎季節を問わず着用していただける生地感が嬉しい♪購入価格¥23,100【ブランド】ROPE'ロペ【カラー】オフホワイト【サイズ】表記36Mバストウエストヒップ95cm100cm100cm着丈約96cm身幅約48cm肩幅約46cmそで丈約27cmすそ幅約48cm※平置きにて素人採寸です。誤差ご容赦下さい。【素材】レーヨン70%ナイロン27%ポリウレタン3%別布：ポリエステル100%部分裏地：ポリエステル100%※日本製★写真3枚目以降が商品写真です。写真をご確認の上ご購入ご検討くださいませ。コメント無し即購入OKです！ご購入より24時間以内に発送します！★出品中商品一覧→#YSELECT一覧ページ※画像はフラッシュの加減、ご利用の端末画面の設定により実際の商品と色味が異なる場合がございます。※着用の商品はサンプルですので、実際の商品と仕様、加工、サイズが若干異なる場合がございます。#ROPE#リゼクシー#ロペ#セクシー#ミニワンピ#ロペピクニック#ワンピース#アダムエロペ#大人かわいい#リエンダ#エモダ#リップサービス#ロイヤルパーティ#ギャル#大人可愛い#ひざ丈ワンピ#ポンチジップ#五分袖#ワンピースドレスカラー···ホワイト柄・デザイン···無地袖丈···七分袖季節感···春、夏、秋、冬