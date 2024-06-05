美品　Rene ルネ　洗える　リネン　白襟　ドレス　ワンピース

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Rene2020年の御品です上質なリネン素材軽やかで清涼感がありこれからの季節感に重宝します美しく揺れる立体感のあるフレアシルエット取り外せる白襟がアクセント裏地あり着心地抜群比較的ゆとりのある身幅でしたのでサイズ問わずご着用いただけますクリーニング済みです採寸総丈約97cm脇下身幅約46cm