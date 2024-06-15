ドルチェ\u0026ガッバーナ❤️アンダーウェアTシャツ❤️

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タグはありませんが試着程度で未使用に近いお品です。素人保管品、素人検品のお品になりますので見落としはあるかもしれません。少しでも気になる点がある方、神経質な方はご購入をお避けください。●いただきものなので購入時期不明ですがです。気にされる方はご遠慮ください。●細かい事を気にされない方のご購入よろしくお願いいたします。