大きいサイズ　レディース　春夏　トップス　ブラウス　パステルカラー96

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商品詳細
大きいサイズ レディース 春夏 トップス ブラウス パステルカラー Vネック 【L】バスト約113cm丈約78cm袖丈約42cm【XL】バスト約118cm丈約79cm袖丈約43cm【2XL】バスト約123cm丈約80cm袖丈約44cm【3XL】バスト約128cm丈約81cm袖丈約45cm【4XL】バスト約132cm丈約82cm袖丈約46cm※平置きで採寸ですので、2-3CMの誤差が生じる場合がございます※サイズ表記は、商品タグのサイズ表記より若干の誤差が生じる場合がございます。※お使いのモニターにより実際の商品と色味が異なる場合がございます。
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