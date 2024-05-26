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値下げ KID BLUE キャミオールインワン ショートP リゾート/インディゴ
商品番号 L43344311485
商品名

値下げ KID BLUE キャミオールインワン ショートP リゾート/インディゴ
ブランド名 キッドブルー
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KIDBLUEキャミワンピオールインワンショートパンツリゾートKIDBLUEKI925401CI73R110SIZEバスト80～90Rオールインワンのキャミワンピです。・サイズRバスト80～90・COL.インディゴ・素材本体レーヨン95%ポリウレタン5%レースナイロンポリウレタン・新品、未使用のお品ですが家庭内保管の為、微細なシワ、よれ、折れ目等がある場合がございます。その点をご理解おねがいします。カラー...ブルー柄・デザイン...無地カップ...カップあり#kidblue#キッドブルー#リゾート
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