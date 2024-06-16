美品 大きいサイズ ローズティアラ リボン シフォンブラウス

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RoseTiara（ローズティアラ）【サイズ】42身幅：約55着丈：約60誤差はご了承下さい。【色】黒【状態】あまり着用していなくきれいな状態で自宅保管していらっしゃったものをこちらでお譲りいただきました。首周りにたくさんのリボンとビジューがついたシフォンブラウス、背中側はカットソー素材全体的にゆったりめです。ロングシーズン着用していただけます。とても気に入っていてお譲りいただいた後2回ほど短時間着用ホームクリーニング済み少しサイズが大きく、残念ながらあまり似合わないため出品いたします色···ブラック袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント