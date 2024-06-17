23区　ストライプブラウス

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商品詳細
袖丈...半袖柄・デザイン...ストライプ季節感...春,夏色…ネイビーサイズ46身幅58センチ着丈67センチ背中にワンタック有ります。インナーが縫い留められていますので透けは有りません。2回程度の着用クリーニング済みお値下げ交渉ご遠慮ください。
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