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23区　ストライプブラウス
商品番号 V33722681699
商品名

23区　ストライプブラウス
ブランド名 ニジュウサンク
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖丈...半袖柄・デザイン...ストライプ季節感...春,夏色…ネイビーサイズ46身幅58センチ着丈67センチ背中にワンタック有ります。インナーが縫い留められていますので透けは有りません。2回程度の着用クリーニング済みお値下げ交渉ご遠慮ください。
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