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リズリサLIZLISA ビジューリボンブラウス　ブラック
商品番号 X89602088006
商品名

リズリサLIZLISA ビジューリボンブラウス　ブラック
ブランド名 リズリサ
特別価格 税込 1,989 円
在庫状況 あり

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商品詳細

通販にて購入しました状態など写真の通りです。2、3回ほど着用しましたが目立った汚れありません。リボンはピンで取り外し可能即購入○
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