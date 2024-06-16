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ヒステリックグラマー タンクトップ
商品番号 M57472069791
商品名

ヒステリックグラマー タンクトップ
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 3,520 円
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商品詳細

HYSTERICGLAMOURのタンクトップです。少し着用感ございますが目立つよごれやキズはございません。ロゴ部分はキラキラと輝きます。[カラー]ブラック[サイズ]フリー身幅約34.5cm着丈約61cm(肩含めて)多少の誤差はお許しくださいませ。[素材]コットン50%ポリエステル50%この他にもヒステリックグラマー、ヒステリックスのお洋服を出品していますのでご覧頂ければ幸いです！#コジコジヒステリックグラマーで是非見てくださいませ。ヴィンテージ品、自宅保管品にご理解頂ける方宜しくお願い致します！ノースリーブTシャツキャミソール#コジコジヒステリックグラマー00'sy2Kヴィンテージ
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